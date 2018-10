Ue, "Economia indebolita ma nostro scenario base non cambia " Manovra, Draghi: "Sono fiducioso che si troverà un accordo" ​Il rialzo dello spread sta causando un rialzo dei tassi a famiglie e imprese: "stanno salendo"

I dati recenti, anche se un po' più deboli, confermano "un'espansione in corso ben diffusa e pressioni inflazionistiche in graduale rialzo" per l'Eurozona. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, in conferenza stampa a Francoforte."Di fronte a qualunque evenienza, il consiglio direttivo della Bce è pronto a regolare i propri strumenti per assicurare che l'inflazione continui a muoversi verso l'obiettivo".Sì, attraversiamo una fase di indebolimento economico, i dati dell'indagine mostrano un indebolimento. Tuttavia questo è sufficiente per farci cambiare lo scenario di base? La risposta è no". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. "La politica monetaria restera' molto accomodante"."E' una mia percezione personale per cui prendetela per quello che e': resto fiducioso che un accordo sara' trovato". Il presidente della Bce, Mario Draghi, replica così a chi chiede un giudizio sulle tensioni tra il governo italiano e la commissione europea sulla manovra.Anche l'Italia, come Brexit e la guerra commerciale, fra le incertezze per lo scenario economico dell'EUrozona. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi."Non c'è stata una grande discussione sull'Italia. C'era Dombrovskis, gli ho chiesto il permesso di citarlo, nel dire che occorre osservare le regole di bilancio, ma cercare anche il dialogo", ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, rispondendo alla domanda se l'Italia abbia fatto parte degli argomenti discussi oggi dalconsiglio direttivo della Bce."Forse c'è qualche ricaduta, ma limitata". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, rispondendo alla domanda se confermasse la recente valutazione secondo cui la crisi italiana non ha finora mostrato segni di contagio ad altri partner europei.Il rialzo dello spread sta causando un rialzo dei tassi a famiglie e imprese: "stanno salendo", ha detto il presidente della Bce Mario Draghi.