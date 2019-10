Provenzano: "Manovra non sarà riscritta" Manovra. Faccia a faccia Conte-Di Maio in attesa del vertice. Ue chiede chiarimenti su alcune misure Spadafora: "Abbiamo dato vita a questo nuovo governo solo per mantenere le promesse che avevamo fatto agli italiani, non per altro". Marcucci: "Basta battere i pugni"

In attesa del vertice di maggioranza sulla manovra, si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi un faccia a faccia tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. È quanto si apprende da fonti di governo. Il Premier nel pomeriggio terrà incontri bilaterali con i partiti di maggioranza . Intanto fanno sapere fonti Ue che la Commissione europea chiederà all'Italia e ad altri paesi una serie di informazioni ulteriori sul contenuto di alcune misure dei documenti programmatici di bilancio inviati a Bruxelles la settimana scorsa.Il clima all'interno dell'esecutivo resta abbastanza teso. "Nessun ultimatum, senza i 5 Stelle è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo", il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, stempera i toni dai microfoni di Radio Capital e assicura che la "manovra non sarà riscritta". E spiega: "Dobbiamo solo definire un chiarimento, anche perché non possiamo rivedere il film dei 14 mesi precedenti. Abbiamo firmato una accordo e a quello dobbiamo attenerci".Rassicurazioni - sulla tenuta dell'esecutivo - arrivano anche dal ministro dello Sport e dei Giovani, Vincenzo Spadafora, che dalle pagine del 'Corriere della sera' dice: "Il nostro sostegno al governo non è in discussione. Deve essere chiaro però che abbiamo dato vita a questo nuovo governo solo per mantenere le promesse che avevamo fatto agli italiani, non per altro". E su Luigi Di Maio, sulle parole pronunciate ieri da Matera ( il 'no' all'ultimatum del premier e le tre richieste imprescindibili per dare l'ok alla manovra: carcere per i grandi evasori; obbligo del pos ma solo dopo aver abbattuto drasticamente i costi su carte di credito e dispositivi; revoca del cambio del regime forfettario per le partite iva al 15%.), sottolinea: "Sta semplicemente ribadendo alcuni principi talmente ovvi che non dovrebbe essere necessario ricordarli".Graziano Delrio capogruppo del Pd alla Camera, in merito alla richiesta dei 5Stelle sul carcere duro per i grandi evasori, sottolinea che in Italia esistono già "pene durissime. Dell'equilibrio tra la pena e il delitto commesso discuteranno i giuristi veri e propri. Non voglio entrare nei dettagli, ma l'idea è di far pagare tutti in modo che tutti paghiamo meno, concentriamoci sull'assumere più gente che faccia questo lavoro" conclude.Il capogruppo del Pd al Senato, Marcucci invita a "smettere di battere i pugni. Serve buon senso da parte di tutti". E aggiunge: "Se c'è l'accordo dell'intera maggioranza si possono valutare anche provvedimenti migliorativi". Sull'abbassare i toni è d'accordo anche il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini: "Ogni anno dimentichiamo quello che è successo negli anni precedenti. Quando si discute una manovra c'è sempre una discussione tra le forze politiche. L'importante è che avvenga con buon senso, equilibrio, senza risse tra le parti di maggioranza".