Manovra Gualtieri: "Legge si sforza di dare risposte a Paese che deve ricucire divisioni sociali" "Vogliamo intraprendere un cammino ambizioso che attraverso il dialogo e il confronto con tutti punta a rendere l'Italia un Paese non solo più prospero ma più giusto e più unito" spiega il ministro in una lettera inviata al quotidiano "Avvenire"

"La ripresa economica e la crescita non saranno mai veramente tali se non saranno orientate intorno ai principi della sostenibilità sociale e ambientale", come anche la forza ispiratrice della politica economica deve essere "la lotta alle diseguaglianze e il sostegno alla coesione sociale e territoriale". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in una lettera pubblicata da Avvenire, i cui stralci erano già stati diffusi nella serata di ieri, e che vuol rappresentare la filosofia economica seguita dal governo giallorosso.Al di là degli obiettivi economici contingenti della manovra economica dal disinnesco dell'aumento dell'Iva alla sostenibilità dei conti, radice essenziale per una ripresa organica e duratura, nella missiva Gualtieri sottolinea "Vogliamo intraprendere un cammino ambizioso che attraverso il dialogo e il confronto con tutti punta a rendere l'Italia un Paese non solo più prospero ma più giusto e più unito"."La legge di Bilancio si sforza, pure in un quadro limitato di risorse disponibili - scrive Gualtieri - , di dare delle prime risposte concrete a un Paese che deve assolutamente ricucire le sue divisioni sociali e territoriali. E' una impostazione politica precisa che ispira molti dei capitoli della Manovra 2020 (il taglio delle tasse sul lavoro, gli investimenti pubblici per rendere il Paese più moderno e sostenibile, l'aumento dell'Iva evitato che avrebbe colpito in pieno i ceti medio-bassi) e che trova la sua pratica applicazione in una vasta gamma di interventi dedicati al sostegno delle famiglie e del welfare".Infatti, per Gualtieri, "in Italia come in Europa, il modello sociale basato sul welfare universalistico, le politiche di coesione (e la progressività delle imposte) va difeso e rilanciato. Irrobustendolo all'interno attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, dei corpi intermedi, del Terzo settore, al perseguimento del bene comune, e proiettandolo all'esterno verso politiche di sviluppo sostenibile rivolte ai nostri vicini, a partire dall'Africa, nel quadro di un impegno volto alla 'civilizzazione' della globalizzazione intorno alla centralità della persona".