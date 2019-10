"Whirlpool? Servirebbe nuova Iri" Manovra, Landini al governo: "Pronti alla piazza se rimettete mano a cuneo e lotta evasione" "Se vi confrontate con il sindacato e vi prendete impegni con il sindacato non può succedere che vengano poi messe in discussione le questioni perché ci sono beghe al vostro esterno. Ve ne chiederemo conto", avverte il segretario della Cgil

"Una vera lotta all'evasione e la riduzione delle tasse a chi le paga è il punto di fondo su cui occorre agire". Il governo "con noi si è preso degli impegni" e alcuni punti come la lotta all'evasione e il taglio del cuneo fiscale "non possono essere messi in discussione. Non venga in mente a nessuno di non farle". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini a 'Mezz'ora in piu' ."Noi abbiamo apprezzato che questo governo dopo tanti anni prima di fare la legge di stabilità ci ha chiamato e si sia confrontato". Ma "con noi ha preso degli impegni, e la legge che propongono su alcuni aspetti, come la riduzione del cuneo è un punto che non può essere messo in discussione, come la lotta all'evasione"."Non mi preoccupa" la piazza piena di ieri, "non è la prima volta che la piazza si riempie con Berlusconi, anni fa fu riempita ancora di più. C'e' invece un elemento che preoccupa: una serie di messaggi che arrivano da li' e non solo, anche dalla Leopolda. Se di fronte a quanto accade da destra e non solo arriva il messaggio che il problema e' 'no tasse' questo e' inaccettabileSu questo punto il segretario della Cgil attacca anche l'ex presidente del consiglio. "Renzi ha fatto il premier e non può dire che non c'entra con quanto fatto in questi anni in cui l'evasione fiscale non è stata mai colpita" - ha detto Landini - replicando alle parole con cui il leader di Italia Viva critica le scelte antievasione del governo M5S-Pd. "Il tema di fondo vero è far pagare le tasse a chi non le paga", spiega. "E' un punto di rottura anche culturale: chi non paga le tasse ruba e io non posso difenderlo mentre chi le paga fa il proprio dovere. Poi piccola , media o grande evasione...io devo colpire chi non paga. Nessuno nell'Unione europea ha la nostra evasione fiscale".Rimodulazione aliquote iva? "Il tema che abbiamo posto è quello di far ripartire gli investimenti e dentro una riforma complessiva del fisco, della lotta all'evasione fiscale e alla corruzione non abbiamo problema a ridiscutere quel tema li. Molti miliardi di evasione vengono dall'Iva".Per far fronte alla vicenda Whirlpool ma anche a tutte le altre crisi industriali in corso servirebbe una "agenzia per lo sviluppo, una sorta di nuova Iri". Così Landini rilancia la proposta avanzata dal sindacato "di nuovi strumenti": "non si tratta di nuove nazionalizzazioni ma di un intervento pubblico", spiega, per rimettere in piedi le situazioni.Su Alitalia stiamo chiedendo si acceleri. Nulla in contrario all'ingresso di FS, Atlantia o del Mef con una quota. Ma è necessario che si definisca un piano industriale".