Conti pubblici Manovra, lettera Ue all'Italia: "Il piano non rispetta il target di riduzione del debito" La Commissione Europea chiede al governo italiano maggiori dettagli "sulla precisa composizione delle variazioni del saldo strutturale e sugli sviluppi della spesa" pubblica "previsti nel documento programmatico di bilancio per il 2020".

Condividi

È arrivata come previsto la lettera inviata dalla Commissione europea all'Italia sulla Manovra. Entro domani, ossia 23 ottobre, si legge nella missiva, l'esecutivo Ue attende nuovi chiarimenti dall'Italia "per giungere ad una valutazione finale" sulla Legge di Bilancio.Il piano italiano "non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020: scrive la Commissione Ue nella lettera all'Italia. La bozza prevede un peggioramento del deficit strutturale di 0,1% del Pil, "che manca il raccomandato aggiustamento strutturale di 0,6%", e "un aumento della spesa dell'1,9%, che eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%". Elementi che "appaiono non in linea" con le raccomandazioni, puntando ad un rischio di deviazione significativa" dallo "sforzo raccomandato".