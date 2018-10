Conte: "Italia cambia marcia" Manovra. M5s e Lega cercano intesa su tasse e condono. Nuovo vertice prima del Cdm Tra i nodi da sciogliere si registra l'assenza di una intesa sulla pace fiscale e alcune coperture finanziarie che possono rischiare di mettere in discussione il gettito atteso dalla sanatoria, imprescindibile per far fronte alle misure di spesa previste per il prossimo anno, dal reddito di cittadinanza a quota 100. C'è poi la questione delle pensioni d'oro con il taglio che partirà dagli assegni di importo pari a 4.500 euro netti al mese. Nuovo vertice in mattinata: Salvini non partecipa. Per la Lega potrebbe essere presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti.

Parte il conto alla rovescia per la presentazione del decreto fiscale e (forse) della manovra che oggi alle 17 approderanno sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Ieri il vicepremier Luigi Di Maio a Domenica Live ha confermato il via libera di entrambi i provvedimenti esortando gli italiani a "non spaventarsi per lo spread. Dimostreremo – ha detto - che i soldi ci sono e che si tratta di una manovra per il bene dell'Italia. Per la prima volta si fa deficit per ripagare gli italiani". Mentre nel corso della serata di ieri si è tenuto il pre-Consiglio a Palazzo Chigi: insieme al premier Giuseppe Conte erano presenti il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i ministri Riccardo Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Giulia Bongiorno e i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli.Un nuovo vertice è atteso in mattinata (a cui ha fatto sapere Salvini che non parteciperà a causa di un impegno preso in precedenza. Al suo posto forse il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.) prima del cdm per sciogliere i nodi più politici. I tempi, infatti, sono serrati. Giovedì prossimo è previsto l'Eurosummit e la presentazione all'Ue della manovra (che dovrà anche essere inviata entro il 20 alla Camere) da parte del premier Giuseppe Conte. I leader europei, che già hanno criticato indirettamente, le mosse economiche del nostro paese sono pronti nuovamente a ribadire la necessità che Roma rispetti le regole del Patto di stabilità evitando eventuali shock.Tra i nodi da sciogliere si registra l'assenza di una intesa sulla pace fiscale e alcune coperture finanziarie che possono rischiare di mettere in discussione il gettito atteso dalla sanatoria, imprescindibile per far fronte alle misure di spesa previste per il prossimo anno, dal reddito di cittadinanza a quota 100. C'è poi la questione delle pensioni d'oro con il taglio che partirà dagli assegni di importo pari a 4.500 euro netti al mese in su. Altro nodo, infine, è quello di Alitalia dove a una visione sostanzialmente comune di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si contrappone una certa resistenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria.Nella serata di ieri il premier Giuseppe Conte ha spiegato che "l'Italia cambia marcia", a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. "Si è creata una frattura tra le élite politiche e la società civile, una progressiva erosione della qualità della classe politica e questo ha creato astensionismo e voglia di cambiare. Le nuove forze politiche hanno saputo interpretare questo senso di cambiamento prospettando un nuovo modo di fare politica", ha aggiunto Conte sottolineato che "la riforma fiscale non si fa tutta d'un tratto. Ora interveniamo in misura significativa ma sulla pressione fiscale c'è da lavorare ancora perché non è ancora soddisfacente". Quanto al reddito di cittadinanza, Conte ha detto che sono state approfondite le inefficienze verificatesi in Germania: "Stiamo pensando a come modulare leofferte di lavoro anche su base geografica". E non solo, come ha detto Di Maio a Domenica Live: "Sarà solo per gli italiani, e aiuterà un milione di bambini":L'altra grande incognita della giornata è la reazione dei mercati. Gli occhi sono puntati sullo spread tra Btp e Bund tedeschi, salito nuovamente venerdì scorso sopra la soglia dei 300 punti per chiudere a quota 307, e l'apertura dell'indice Ftse Mib in calo nel fine settimana dello 0,5% insieme agli altri indici europei