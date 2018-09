Ostia Manovra, stretta di mano tra Mattarella e Salvini alla festa della polizia Un segno di distensione all'indomani del richiamo del Colle sull'equilibrio di bilancio tutelato dalla Costituzione. Il ministro dell'Interno: "Ascoltiamo tutti, conosciamo la Costituzione, il Parlamento è sovrano, ma siamo convinti che la manovra sia quella giusta per crescita e sviluppo"

Stretta di mano tra Mattarella e Salvini ad Ostia, dove entrambi hanno partecipato alla celebrazione per i 50 anni della fondazione dell'associazione nazionale Polizia di Stato. Un segno di distensione all'indomani del richiamo del Colle sull'equilibrio di bilancio tutelato dalla Costituzione."Ascoltiamo tutti, conosciamo la Costituzione, il Parlamento è sovrano, ma siamo convinti che la manovra sia quella giusta per crescita e sviluppo" sottolinea il ministro del'Interno.Alla fine della cerimonia, attorniato da centinaia di persone che lo applaudivano, chiedevano selfie, lo incoraggiavano, Salvini è tornato a difendere la manovra economica: "Ripeto al presidente Mattarella, agli analisti, ai finanzieri e ai burocrati di Bruxelles che possono stare tranquilli, perchè io voglio lasciare ai miei figli un'Italia migliore, non un'Italia più indebitata". Detto che il ministro Tria resterà al governo ("certo", è la lapidaria risposta), il vicepremier non esclude correzioni al testo del Def ma si dice sicuro della bontà di quelle misure: "Noi ascoltiamo tutti, ma siamo convinti delle nostre scelte e andiamo fino in fondo. Il Parlamento è sovrano e c'è un governo che rappresenta la maggioranza assoluta degli italiani. Finora siamo stati vittime di pregiudizi, se chi critica leggesse i testi le cose cambierebbero".Il leader della Lega, che tra l'altro conta di incrementare i consensi a Roma ("Alle prossime elezioni per il sindaco diremo la nostra", assicura), si dice tranquillo anche rispetto alle reazioni non proprio incoraggianti dei listini: "I mercati sono preoccupati e lo spread sale? Noi abbiamo fatto una manovra per crescita e sviluppo, è una reazione iniziale poi anche i signori dello spread si tranquillizzeranno".