Conte: è una manovra espansiva

"E' una manovra espansiva, ci sono più soldi per i lavoratori". Con queste parole il premier Conte in un'intervista al TG1 ha descritto i contenuti della prossima manovra economica. Poi sul tema dell'evasione fiscale: "Non vogliamo criminalizzare nessuna categoria ma semplicemente incentivare l'utilizzo della moneta elettronica". "Ho parlato di un patto con i cittadini onesti, vogliamo dire a tutti che essere onesti conviene", ha affermato ancora Conte.