"Potremo chiedere a Italia nuovo documento" Manovra. Moscovici: Comissione Ue non vuole una crisi con Roma "L'Italia può fare la propria politica di bilancio, ma rispettando delle regole comuni, come fanno tutti i Paesi da 10 anni. È quello che si fa quando si appartiene alla zona euro" dice il Commissario per gli affari economici.

"La Commissione non vuole una crisi tra Bruxelles e Roma, il posto dell'Italia è al cuore della zona euro, non all'esterno". Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici in un'intervista alla radio francese, France Inter.A poche ore dalla lettera di risposta di Giovanni Tria, Moscovici ha spiegato che "quello che conterà è lo spirito" della risposta del governo italiano, in particolare "se si iscrive o no nello spirito comune e nelle regole europee". "Quando sono andato a Roma è per porre domande, e ne ho ancora" sul deficit strutturale, il debito e le previsioni di crescita, ha sottolineato il commissario. Secondo Moscovici, "il deficit strutturale è troppo elevato" perchè "uno scarto di circa 1,5 punti non è mai accaduto da quando abbiamo il Patto di Stabilità e Crescita".Moscovici ha poi proseguito: "L'Italia può fare la propria politica di bilancio, ma rispettando delle regole comuni, come fanno tutti i Paesi da 10 anni. È quello che si fa quando si appartiene alla zona euro". E ha aggiunto - facendo riferimento alla missiva inviata dall'Italia all'Ue - "la Commissione ne discuterà domani" e la reazione di Bruxelles dipenderà dallo "spirito della risposta: se si inserisce o no nelle regole europee".Il Commissario europeo per gli Affari economici ha concluso: "Non mi piace l'espressione manovra del popolo, perchè quando un popolo è molto indebitato alla fine sono i cittadini che pagano". Secondo Moscovici, la manovra del governo italiano rischia di affossare la crescita e rilanciare il debito. "Ho il sentimento - ha osservato - che quando si è in una fase di crescita elevata, si pratica una politica di rilancio (dell'economia), si ha il 130% di debito e la produttività langue, il rischio è che non si dopi la crescita in particolare perchè ci sono pochi investimenti in questa politica di rilancio, ma che la si affossi e si rilanci il debito", ha detto il commissario. "A quel momento chi paga il debito? Sono le generazioni future e sono gli italiani che pagano. Ecco perchè un bilancio che aumenta il debito non è una manovra buona per il popolo, perchè sono sempre i più vulnerabili che pagano alla fine", ha concluso Moscovici.Moscovici conclude: "Non mi piace l'espressione bocciatura, le parole contano. Il massimo che possiamo fare, è una possibilità e ne dibatteremo, è quello di chiedere all'Italia di ri-sottomettere un altro documento di bilancio che tenga conto delle osservazioni, delle questioni e delle regole europee". Ed ha proseguito: la Commissione "non lo ha mai fatto" e la richiesta di un nuovo documento "sarebbe una prima volta". "Non dico quando decideremo. Domani dibatteremo" al collegio dei commissari che si riunisce a Strasburgo, ha aggiunto Moscovici. Secondo il commissario "non è la fine della storia. Poi c'è un dialogo tra noi che può durare fino a tre settimane alla fine del quale entriamo in un altra fase".