Dall'ambiente alla sicurezza e alla difesa passando per lo sport: ecco le novità della manovra

Ministro Fraccaro alla Camera per la Manovra (Ansa)

Condividi

: confermate per il 2019 le detrazioni d'imposta al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.: confermato anche lo sconto (50%) per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+.: anche qui arriva la conferma della detrazione al 36 per cento delle spese (5.000 euro il tetto).Stop ai 30 milioni l'anno di affitto per il termovalorizzatore: le risorse vanno al fondo bonifiche.Credito d'imposta al 36% per le aziende produttrici di stoviglie di plastica per l'acquisto di nuovi impianti per "la produzione con materiali biodegradabili".Fondi a Comuni per sicurezza strade e scuole: arrivano 400 milioni per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici.: assunzione a tempo indeterminato di 420 unità al ministero dell'interno, anche in deroga. Quasi 20 milioni di euro per assunzioni, anche straordinarie, dalle forze di polizia alle forze armate senza dimenticare i vigili del fuoco. Ok a 294 unità per arsenali e stabilimenti militari.: taglio di 60 milioni di euro dal 2019 e per ulteriori 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031.L'esercito potrà aiutare il Campidoglio per sistemare le buche. Stanziati 60 milioni.Assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale con 25 milioni di euro per il 2019, di 15 milioni di euro all'anno per il biennio 2020-2021 e di 25 milioni di euro annui dal 2022.Coni, si cambia: nasce "Sport e salute spa" con il compito di sostenere gli organismi sportivi. Rivista anche la governance.Cambia la suddivisione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio di Serie A.Stop anche al Totogol: arriva una riforma dei concorsi con l'aumento delle possibilità di vincita e quella di fare pubblicità in deroga alle norme in vigore.