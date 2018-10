Il vicepremier: "Cercate su Google Juncker sobrio" Manovra, Salvini: "Europa minaccia? Come D'Annunzio dico me ne frego" "Io penso che qualcuno vuole un'Italia debole e c'è qualcuno che punta a comprare sottocosto le aziende italiane, ma con questo governo non ci riuscirà"

Condividi

"Abbiamo sempre detto che avremmo fatto manovra coraggiosa anche se in Europa ci avrebbero bacchettato. Le minacce dell'Europa non mi interessano e come D'Annunzio dico: me ne frego!". Lo dice Matteo Salvini a Mattino Cinque. "Io penso che qualcuno vuole un'Italia debole e c'è qualcuno che punta a comprare sottocosto le aziende italiane, ma con questo governo non ci riuscirà", aggiunge."Quando scattano le manette ai polsi di un sindaco non è mai bello, i giudici hanno lavorato, non so nulla di più e chi parla di Stato autoritario come Saviano che dice: 'il Governo Salvini ha fatto arrestare tizio o caio' ha dei problemi", ha poi detto il ministro dell'Interno commentando la vicenda del sindaco di Riace Mimmo Lucano. "Quel sindaco - ha spiegato Salvini - ha passato anni accogliendo migranti in una terra da cui i calabresi scappano per trovare lavoro. Se io fossi al suo posto mi occuperei dei miei cittadini e comunque se nell'immigrazione di massa c'è qualcosa di poco trasparente è la conferma di quanto diciamo noi da anni".La firma del decreto Sicurezza da parte del presidente della Repubblica potrebbe essere imminente, ha detto Matteo Salvini, ospite di Mattino Cinque. "Penso che sia questione di ore ma non perché sia contento Salvini, ma perchè sarà un passo avanti per la sicurezza di tanti italiani. I richiedenti asilo, gli immigrati, gli sbarcati che commetteranno un reato verranno subito convocati dalla commissione, la loro domanda verrà sospesa e saranno riaccompagnati nel Paese da dove sono arrivati. E' un provvedimento di civiltà"."Io penso che in Europa ci sia qualcuno che punta a mettere in ginocchio l'Italia per comprarsi sottocosto aziende, banche, imprese alimentari, moda. Qualcuno vuole Italia debole e piena di immigrati, ma con questo governo la cosa non funziona"."Il reddito di cittadinanza andrà agli italiani che hanno come volontà precisa di trovare lavoro. Abbiamo chiesto che vada a chi vuole entrare nel mondo del lavoro. Anche ai rom se sono italiani e sono persone per bene perché ci sono rom e rom e solo una minima parte vive nei campi". Lo dice Matteo Salvini rispondendo a una domanda sul fatto che anche i rom riceveranno il reddito di cittadinanza. "Non è un problema etnico - spiega Salvini - io ce l'ho con chi vive nell'illegalità. Qualunque cittadino italiano se è una persona per bene è un mio fratello. Quelli dei campi rom alla fine del mio governo non ci dovranno più stare - aggiunge - comunque ribadisco che se si è cittadini italiani si ha voglia di lavorare e si rispetta la legge non faccio differenza alcuna"."Questo signore è il capo del Governo di 500 milioni di europei, un signore che arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo. Se cercate su google 'Juncker sobrio' o 'barcollante', vedrete immagini a volte impressionanti", dice il ministro dell'Interno tornando a criticare il presidente della Commissione europea.