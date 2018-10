'Orgoglioso di primi 4 mesi di governo' Manovra. Salvini: per serietà non posso promettere tutto e subito. Non voglio fare renzate "Nel 2019, 400 mila in pensione con quota 100" assicura il vicepremier che poi torna a parlare di sicurezza e avverte: "Più mi attaccano e più vado avanti". Sul caso Riace:"Pd parla di deportazioni? Ricordo che indagini sono state avviate con Minniti".

Ma quelli del Pd che parlano di “deportazioni” (🙄) sanno che l’indagine sulle gravi irregolarità di #Riace, e del suo arrestato sindaco, erano state avviate da #Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi possibile segretario del loro partito?

Lo dice anche “La Repubblica”... pic.twitter.com/ECSt2EaCC8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 ottobre 2018

Migranti, sicurezza e manovra. Matteo Salvini torna a parlare dei punti salienti del programma di governo dal Trentino Alto Adige dove si trova per incontrare i cittadini di diverse località in vista dell'appuntamento elettorale di domenica, test chiave per l'esecutivo giallo-verde: "Per la prima volta nella storia penso che nelle province di Trento e di Bolzano la sinistra andrà a casa" attacca il vicepremier che prosegue: "Qui hanno esportato, deportato, Maria Elena Boschi alle ultime elezioni politiche. A Bolzano non hanno capito cosa c'azzecasse la toscana Boschi. Chi semina male raccoglie peggio" ha aggiunto Salvini riferendosi al Pd."Anche il catechismo dice di accogliere lo straniero nel limite del possibile. Prima gli italiani e poi il resto del mondo". Cosi' Salvini da Laives. "Se serve di barconi ne fermo altri 50, mi possono indagare e arrestate - ha proseguito il ministro degli Interni -. Immigrati da 110mila e 20mila , vuol dire più sicurezza anche a Laives e Bolzano. La donna deve uscire con la gonna e se vuole anche la minigonna". E aggiunge: sulla questione sicurezza "più mi attaccano con l'appoggio degli italiani, e più vado avanti, non indietreggio. Apriti cielo quando ho detto tanti nemici tanto onore. Le polemiche fascisti e comunisti, lasciamole ai nostalgici. Saviano? Non lo conosco", ha detto Salvini.Subito dopo, il vicepremier, torna sulla vicenda di Riace. E lo fa anche attraverso i profili social. Dopo l'arresto del sindaco, Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e il provvedimento del Viminale che contesta al Comune reggino 34 penalità, e chiede, quindi, di trasferire gli ospiti e di rendicontare ogni spesa sostenuta, Salvini attacca: "Ma quelli del Pd che parlano di "deportazioni" sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di #Riace, e del suo arrestato sindaco, erano state avviate da #Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi possibile segretario del loro partito? Lo dice anche "La Repubblica"."Non posso promettere per serietà di fare tutto e subito, però con i soldi messi a bilancio per la Fornero riconquistano il diritto alla pensione circa 400 mila persone e, se almeno una parte andra' in pensione, ci saranno centinaia di migliaia di giovani che potranno trovare lavoro. Senza miracoli, ma passo dopo passo, si puo' fare la storia". Così il ministro e vice premier Matteo salvini, parlando nel corso di un incontro a laves in Trentino Alto Adige. E incalza: "Le renzate che non voglio fare sono quelle di promettere tanto e raccogliere poco. L'unico errore che non dobbiamo fare è raccontarcela tra di noi. Non vogliamo raccogliere tutto e subito però ci sono tante cose da fare".