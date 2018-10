Roma Vertice di governo, fonti: accordo sul nodo pace fiscale La pace fiscale potrà essere fatta solo da chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Previsto un miliardo da taglio pensioni d'oro in 3 anni

Vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per trovare l'intesa politica in vista del varo in Cdm del decreto fiscale e legge di Bilancio. Il Cdm era previsto per le 17,30 ma è stato rinviato per il protrarsi della riunione.Secondo fonti Lega è stato raggiunto l'accordo tra M5s e Lega sulla pace fiscale. A quanto si apprende da fonti qualificate della Lega, sarebbe stato infatti sciolto il nodo sulla misura da inserire nel decreto Fiscale collegato alla manovra. L'accordo raggiunto tra M5s e Lega sulla pace fiscale, sottolineano sempre fonti leghiste, prevede la possibilità di "sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi".Fonti leghiste fanno sapere inoltre che durante il vertice governativo su decreto fiscale e legge di bilancio, M5s e Lega hanno concordato il superamento della legge Fornero con l'introduzione della cosiddetta 'quota 100'.Fonti governative M5s hanno invece puntato i riflettori su un'altra questione, quella delle pensioni d'oro. Un miliardo dalle pensioni d'oro in 3 anni sarebbero messi come copertura nella legge di bilancio. E' questo uno degli esiti del vertice economico di palazzo Chigi. Sul tema pace fiscale, c'è l'accordo per inserire una norma per l'arresto degli evasori. Attualmente, spiegano fonti vicine al vicepremier Luigi Di Maio, già c'è la dichiarazione integrativa. "Abbiamo ottenuto che non ci fosse nessun salvacondotto per gli evasori - confermano le fonti -. Sarà possibile integrare fino ad un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate con un tetto massimo di 100.000 euro".Inoltre nasce un secondo decreto, che scorpora dal dl fiscale norme su diversi temi. Lo annunciano fonti vicine al leader M5s Luigi Di Maio. Il Dl, spiegano, sarà un "taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per le imprese". Ci saranno: norme per garantire una Rc auto "più equa"; una norma sui commissariamenti della sanità per non "avere più casi De Luca", lo stop ai pignoramenti della casa per chi ha crediti verso la P.a. e una norma "contro i medici furbetti che aumentano lista di attesa per l'intramoenia".Si era detto ottimista Giorgetti prima della conclusione di questo vertice: "Sulle cose fondamentali si chiude stasera". Le pensioni d'oro saranno nel dl Fiscale? "Fate tutto voi, assolutamente no", aveva risposto ai giornalisti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio a margine di una cerimonia al Quirinale. Tuttavia, in seguito fonti M5s hanno sostenuto il contrario.