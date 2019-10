Palazzo Chigi Manovra, vertice maggioranza va avanti. Slitta inizio Cdm

Va avanti il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi convocato dal premier Giuseppe Conte per 'sminare' la strada della manovra in vista del varo definitivo. E, di conseguenza, slitta l'inizio del Consiglio dei Ministri inizialmente previsto per le ore 21 con il decreto terremoto tra i punti all'ordine del giorno.Sul tavolo rimangono i nodi del carcere per i grandi evasori e delle multe per chi no installa il pos per i pagamenti elettronici negli esercizi commerciali. Un tema su cui si son soffermati anche i capi delegazione delle forze politiche di maggioranza durante i faccia a faccia avuti con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economica in giornata.Per il carcere, l'ipotesi più accreditata è di inserire la norma all'interno del decreto fiscale che dovrebbe essere agganciato alla manovra.Per le sanzioni sui pos, invece, il punto di caduta sarebbe quello di rivedere al ribasso le commissioni legate alle transazioni con le carte di pagamento e solo dopo prevedere le multe.Non dovrebbero essere toccate, invece, Quota 100 e la rimodulazione per il regime forfettario delle partite Iva. Confermata anche la soglia di 2 mila euro per i pagamenti in contanti nel biennio 2020-2021 che passera' poi a mille euro nel 2022.