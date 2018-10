Nota di aggiornamento al Def Manovra, al via vertice di governo a Palazzo Chigi

Al via il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi. Alla riunione partecipano, come nella giornata di ieri, il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria, il ministro degli esteri Enzo Moavero e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti, i due sottosegretari all'Economia Massimo Garavaglia (lega) e Laura Castelli (M5s). Il vertice era inizialmente previsto per le 17.Alla riunione si attende che venga formalizzato il placet del governo sulla nota di aggiornamento al Def.Oggi in precedenza il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, nel corso di un incontro a Strasburgo con gli eurodeputati italiani aveva dichiarato: "Non ho nessuna idea di intraprendere un'azione contro l'euro". Per Savona "c'è chi vuole l'Europa e chi fa finta di volerla ma la vuole infilare in un cul de sac. L'Europa è fatta per dare opportunità, non per porre vincoli".