Marquez precede Pedrosa e Vinales, Rossi ai piedi del podio MotoGP, a Brno in Repubblica Ceca trionfano le Honda Una gara piena di colpi di scena con il fattore gomme determinante come di rado capita nel Motomondiale. Alla fine la scelta di Marquez è decisiva. Bella rimonta

di Rossi, opaco Dovizioso.

di Marco rossi Il Gp della Repubblica Ceca a Brno vede il trionfo delle due Honda Hrc con Marquez sul gradino più alto seguito dal compagno di team Pedrosa e dalla Yamaha di Vinales. Ai piedi del podio l’altra Yamaha di Valentino Rossi. Dovizioso con la Ducati chiude sesto.Dopo la gara di Moto2 sul bagnato, sembrano migliorare le condizioni meteo per la classe regina. Diventa complicata la scelta delle gomme. Ottima partenza di Lorenzo, che guadagna la seconda posizione, Marquez mantiene la testa della corsa. La pista asciutta è un problema per molti, come per Lorenzo, che perde posizioni a favore di Rossi e Zarco che sono tra gli ultimi a cambiare assetto. Marquez ,che aveva scelto per primo le gomme slick,si trova in grande vantaggio.Rimontano bene Espargaro e Petrucci , Rossi e Dovizioso sono costretti a inseguire.Espargaro soffre la gomma posteriore e viene tallonato da Redding e Rossi. Valentino rompe gli indugi e li passa entrambi. Il campione di Tavullia mette nel mirino Crutchlow, intanto Aleix Espargaro: viene arretrato di 3 posizioni rispetto a quella d'arrivo per una scorrettezza ai box nei confronti di Iannone. A sei giri dalla fine guida Marquez seguito da Pedrosa,Vinales, Crutchlow e Petrucci. Accanito duello tra Rossi e Petrucci, Valentino sorpassa e continua a inseguire Crutchlow.Marquez fa gara a sé, Pedrosa lo segue e Vinales tiene saldamente il terzo posto. Gara sottotono di Dovizioso che naviga intorno al settimo posto. Al penultimo giro Rossi attacca Crutchlow e dopo una battaglia emozionante lo passa. Per lui un quarto posto quasi insperato. Ancora una volta Lorenzo non riesce a incidere. Per lui la Ducati è ancora un tabù. Dopo Brno la classifica generale rimane corta: guida Marquez con 154 punti davanti a Vinales 140, Dovizioso 133, Rossi 132, Pedrosa 123.