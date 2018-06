La corretta dialettica sindacale Cassazione licenzia i 5 operai che inscenarono finto suicidio Marchionne. Uno tenta di bruciarsi Travalica la normale dialettica sindacale per questo la Suprema Corte ha annullato il reintegro dei 5 operai coinvolti nel finto funerale a Pomigliano d'Arco. Uno dei cinque licenziati tenta di darsi fuoco sotto la casa del ministro Di Maio

di Tiziana Di Giovannandrea La Corte di Cassazione ha scritto la parola fine ad una storia iniziata nel giugno 2014, ma si sfiora la tragedia. Uno dei cinque operai della Fca di Pomigliano d'Arco che è stato di fatto licenziato dalla Corte, con l'annullamento del reitengro sul posto di lavoro, si è incatenato davanti alla casa del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, a Pomigliano d'Arco (Napoli), e si è cosparso la testa con la benzina versata da una bottiglia.L'operaio, Mimmo Mignano, si è in presentato sotto casa del ministro Di Maio in compagnia di un altro dei licenziati. Le Forze dell'Ordine lo hanno bloccato e soccorso.La Suprema Corte in giornata ha annullato il reintegro dei cinque operai della Fiat che nel 2014 inscenarono il funerale dell'ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, di fatto licenziandoli.I lavoratori vennero licenziati perché la manifestazione del finto suicidio e del finto funerale venne ritenuta offensiva dai vertici dell'ex Lingotto. Gli operai fecero subito ricorso al Tribunale di Nola ma per due volte la Fiat, divenuta ad ottobre 2014 Fca, ebbe la meglio confermando il licenziamento. Adita la Corte d'Appello, le cinque 'tute blu' a settembre 2016 ottennero il reintegro, in quanto il tribunale ha escluso la giusta causa del licenziamento.Ora la Suprema Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso dell'azienda confermando i licenziamenti ritenendo "travalicati i limiti della dialettica sindacale".I cinque operai, Mimmo Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano e Roberto Fabbricatore, a seguito del suicidio di un collega e il trasferimento di altri, avevano inscenato il finto suicidio dell'ad di Fiat Marchionne, cui attribuivano la responsabilità dei fatti e simulato la sua veglia funebre.Secondo la Cassazione, che ha cancellato la decisione sul reitengro della Corte d'Appello di Napoli, "le modalità espressive della critica manifestata dai lavoratori hanno travalicato i limiti di rispetto della democratica convivenza civile, mediante offese gratuite, spostando una dialettica sindacale, anche aspra" su "un piano di non ritorno che evoca uno scontro violento e sanguinario", con "un comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro".La Sezione lavoro della Cassazione ha sottolineato che la libertà dell'attività sindacale non può travalicare i limiti del cosiddetto "minimo etico" e ravvisando un errore di diritto nella decisione d'Appello, ha deciso nel merito la causa, confermando i licenziamenti.