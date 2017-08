Belgio Marcinelle, 61 anni fa la tragedia in cui morirono 262 minatori di cui 136 italiani

Sarà il sottosegretario agli esteri Vincenzo Amendola a rappresentare l'Italia nella cerimonia che si terrà domani a Marcinelle per ricordare il 61/o anniversario dell'incendio della miniera del Bois du Cazier in cui l'8 agosto 1956 morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. La tragedia spinse l'Italia a chiedere un miglioramento delle condizioni dei lavoratori emigrati in Belgio nell'ambito del patto, siglato nell'immediato dopoguerra, per avere quote di carbone in cambio della fornitura di manodopera.Il ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, ha rivolto un messaggio agli italiani all'estero alla vigilia della commemorazione della tragedia di Marcinelle. "Cari connazionali - scrive Alfano - il nostro pensiero in questa occasione è rivolto sia ai pionieri della nostra emigrazione, sia ai loro discendenti, ma ugualmente ai nuovi emigrati, che espatriano oggi in condizioni diverse anche se, molti di loro, sono spinti dagli stessi desideri e speranze. Come Fabrizia, Marco e Gloria che abbiamo perso a Berlino e a Londra, vittima la prima di un vile attacco di terrorismo, i secondi di una fatalità che forse si poteva evitare". "La nostra vicinanza va allo stesso modo agli italiani che vivono all'estero in contesti particolarmente difficili, come in Venezuela, che seguiamo con attenzione per agevolare l'adozione di soluzioni per l'esito pacifico delle crisi che stanno vivendo - ha continuato Alfano -. Siamo orgogliosi del contributo dato da tutti voi, italiani nel mondo, al nostro Paese. Chi ha lasciato e ancora oggi lascia l'Italia contribuisce, in tanti modi diversi, al dialogo e al rafforzamento delle relazioni con i Paesi di destinazione, dando lustro ai valori più profondi e positivi dell'italianità. E in tanti modi diversi contribuite alla crescita dell'Italia". "È con questa consapevolezza che rivolgo a voi il mio più sincero ringraziamento", ha concluso il titolare della Farnesina."Sono trascorsi oltre 60 anni e quell'8 agosto 1956 rimane ancora forte nella memoria di tanti italiani. Quel giorno, infatti, un incendio riempì di fumo tutto il pozzo minerario di Bois du Cazier, nei pressi di Marcinelle, provocando la morte di 262 dei 274 lavoratori presenti in quel momento nella miniera. di questi, 136 erano italiani".Lo ricorda la Fondazione Marcinelle, segnalando come proprio la data di quel disastro "sia stata riconosciuta ufficialmente in Italia dove viene celebrata la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo". "Il ricordo di queste morti sul lavoro – sottolinea l'organizzazione, che da sempre segue pastoralmente i tanti italiani emigrati in ogni parte del mondo - rappresenta una occasione per non dimenticare chi, ancora oggi, muore sui luoghi di lavoro, siano essi italiani all'estero che stranieri residenti nel nostro paese"."Ecco perché - afferma don Gianni de Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes - il nostro sguardo e la nostra attenzione in questi giorni va proprio a Marcinelle come simbolo anche dei numerosi morti italiani durante il loro lavoro in diverse tragedie, non ultime quelle avvenute durante alcuni attentanti terroristici e a Londra in un incendio in un grattacielo alla periferia della città, con la richiesta di un impegno maggiore per la sicurezza sul lavoro sempre più precaria". La celebrazione eucaristica per ricordare la tragedia di Marcinelle quest'anno si celebrerà il giorno prima e i 262 rintocchi di campana dell'8 agosto, con il nome di ognuno dei minatori morti, "rappresenta ancora una volta occasione per una riflessione sull'attualità delle tragedie che segnano il mondo del lavoro migrante", conclude la nota.