2019/09/16 14:57

Istanza in prima udienza il 20 settembre Marco Carta verso giudizio abbreviato per furto delle magliette Il cantante lo scorso maggio aveva affrontato il processo per direttissima davanti al giudice Stefano Caramellino che non aveva convalidato il suo arresto. Per l'amica che era con lui, la 53enne Stefania Muscas, invece, il giudice aveva convalidato l'arresto

