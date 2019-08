La nave Alan Kurdi salva 13 persone su una barca Lampedusa, terzo giorno al largo per la nave Mare Jonio Terza notte in mare per 34 migranti rimasti sulla imbarcazione dopo il trasbordo di 64 naufraghi, tra donne e bambini. Ispezione dei medici del ministero della Salute per verificare le condizioni delle persone a bordo, dopo che l'Ong Mediterranea Saving Humans aveva lanciato l'allarme igienico sanitario

Die Crew der #AlanKurdi entdeckte in den Morgenstunden, ein kleines überladenes Holzboot. An Bord befanden sich 13 Menschen, darunter 8 Minderjährige, die #Lampedusa zu erreichen versuchten. Der Vorfall ereignete sich in der maltesischen #SAR Zone. Sie sind nun auf der #AlanKurdi pic.twitter.com/hcBfNtS8Os — sea-eye (@seaeyeorg) August 31, 2019

Sono 34 i migranti ancora a bordo della Mare Jonio al largo di Lampedusa. La nave della ong Mediterranea Saving Human ha chiesto di poter entrare in porto a causa 'del rischio di emergenza igienico-sanitaria' perché da 40 ore a bordo manca l'acqua. Intanto, Open Arms ha fatto sapere che il Gip di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave dopo avere 'raccolto gli elementi necessari al proseguimento dell'indagine contro ignoti per abuso di ufficio e sequestro di persona'.Venerdì è stata eseguita una ispezione dei medici del ministero della Salute per verificare lo stato di salute delle persone a bordo. Mediterranea Saving Humans ieri aveva lanciato l'allarme igienico sanitario. La nave si trova a 13 miglia da Lampedusa, al limite delle acque territoriali."Qui Mare Jonio: è il terzo giorno che ci bloccano in mare. Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei sopravvissuti, i ventotto uomini e le sei donne che sono rimasti a bordo con noi. Hanno già passato l'inferno: quanto possono reggere ancora, bloccati in mezzo al mare?", scrive Mediterranea Saving Humans sulla sua pagina Facebook, a proposito della situazione sulla nave.Intanto c'è stato un nuovo salvataggio in mare da parte dell'equipaggio di Alan Kurdi, che ha soccorso una piccola barca di legno sovraccarica con 13 persone, tra cui 8 minori, che cercavano di raggiungere Lampedusa. L'intervento è avvenuto nella zona Sar maltese. Lo scrive su Twitter l'Ong Sea Eye:"L'equipaggio di Alan Kurdi ha scoperto al mattino una piccola barca di legno sovraccarica. A bordo c'erano 13 persone, tra cui 8 minori che hanno cercato di raggiungere Lampedusa. L'episodio è avvenuto nella zona Sar maltese. Ora sono su Alan Kurdi".