Sanremo, Conti-De Filippi: conduzione a due La partecipazione sarà a titolo gratuito

Maria De Filippi è ufficialmente nella squadra del Festival di Sanremo 2017. La conduttrice è apparsa sorridente, vestita di nero, alla conferenza stampa di presentazione in corso al Teatro del Casino'."Pare che ci abbia ripensato. Colpo di scena, le avevo fatto consegnare una busta. Evidentemente il postino non l'ha trovata", ha scherzato Conti con i cronisti 'evocando' la De Filippi prima di annunciarne l'ingresso in sala.Dopo un siparietto iniziale, Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso alla conferenza stampa del festival di Sanremo. "E' il terzo festival, per il terzo anno che m'invento? - ha detto Carlo Conti - Ci vuole il top, pensando al top ho pensato a Maria. Sono molto onorato che Maria abbia detto sì a questa idea di co-conduzione con me".Quella della De Filippi sarà "una partecipazione a completo titolo gratuito da parte di Maria" ha detto Carlo Conti.