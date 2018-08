Morti bianche Incidenti sul lavoro: due morti in Toscana Due vittime in due diversi episodi a Marina di Carrara e nell'Aretino

Un portuale di circa 40 anni è morto al porto di Marina di Carrara schiacciato da un carrello elevatore in manovra. La tragedia è avvenuta sul molo di levante durante le operazioni di carico di una nave. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava a piedi nei pressi di una gru quando è stato travolto dal fork lift, uno dei mezzi che viene utilizzato per sollevare container e grossi carichi. Immediato l'allarme dei colleghi al 118, ma per l'uomo per non c'é stato niente da fare.E' morto, invece, all'ospedale Le Scotte di Siena l'operaio di 33 anni, originario di Pescocostanzo (L'Aquila), rimasto folgorato nel pomeriggio nell'Aretino mentre lavorava a un impianto elettrico a Monte San Savino (Arezzo), in località le Vertighe. Subito soccorso e rianimato, l'uomo era stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Siena, ma poche ore dopo il suo cuore ha cessato di battere.