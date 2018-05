Governo Marine Le Pen: Bene Salvini-Di Maio, anche se ci sono ambiguità nei 5Stelle Questa alleanza spiega il leader del Front National - a La Stampa - la "dice lunga sulla ricomposizione della vita politica dei Paesi europei. Io l'avevo teorizzato da tempo: è finito il divario fra destra e sinistra"

"È un'alleanza che la dice lunga sulla ricomposizione della vita politica dei Paesi europei. Io l'avevo teorizzato da tempo: è finito il divario fra destra e sinistra". Lo dice Marine Le Pen, leader del Front National, in un'intervista a La Stampa parlando del governo Lega Nord-M5Stelle. Potrebbe riprodurre in Francia un'alleanza come quella fra grillini e Lega Nord? "Il paragone è difficile, perché abbiamo un sistema elettorale e istituzionale diverso. Ma anche noi vogliamo allearci con persone di provenienza diversa che si ritrovino a difendere la nazione. Qui, però, non abbiamo un movimento simile ai 5 Stelle. Anche se, poi, lì dentro c'è tutto e il contrario di tutto. A Bruxelles ho ascoltato da parte dei loro eurodeputati discorsi molto pro-immigrazione. Non mi sembra esista un'omogeneità ideologica all'interno dei 5 Stelle. Quando si esprimono in Italia, sono più opposti agli immigrati. Non si capisce bene".La leader del Fn dice di essere in contatto con Matteo Salvini, che definisce "un uomo estremamente solido, serio, costruito politicamente, coraggioso. E con un vero senso della politica": "Ci scambiamo degli sms - dichiara - ma non ne rivelerò il contenuto: sono conversazioni private". E ancora: "Vorrei congratularmi con gli italiani per il voto che hanno espresso: si sono ritrovati nel senso della storia - afferma Le Pen -. Negano, come altri popoli, uno dopo l'altro, il diritto dell'Ue a regolamentare tutti gli aspetti della loro vita. Questa Europa è diventata un carcere".