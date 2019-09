Il presidente dei ministri economici Ue: abbiamo spazio di manovra Mario Centeno: l'Italia europeista avrà più flessibilità "L'Italia è in surplus da anni ma ha un problema cronico di crescita: è esattamente su questo aspetto, il rilancio dell'economia, che ci dobbiamo concentrare", ha detto Centeno, che valuta positivamente una possibile delega a Paolo Gentiloni agli Affari economici

Mario Centeno, presidente dei ministri dell'Economia Ue

"Le regole fiscali esistenti dispongono di un margine di manovra sufficiente per attuare nuove politiche. Il Portogallo ne è un esempio". Parte dal suo Paese il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, per spiegare come adesso, per l'Italia, la flessibilità sia possibile, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea.Il ministro delle Finanze portoghese, che presiede le riunioni dell'Eurogruppo, l'insieme di Stati membri che utilizzano l'euro, ha parlato con la stampa americana a margine del Workshop Ambrosetti, a Cernobbio. E ha elencato i numeri del Portogallo, eloquenti: la disoccupazione si è ridotta al 3%, il deficit pubblico è ridotto allo 0,5 % del Pil, il regime fiscale è stato ulteriormente alleggerito.E quindi, l'Italia? Quest'anno "con un governo dalla visione pro europea le discussioni sui conti italiani saranno più facili", ha detto il presidente Centeno che, in un'intervista a Repubblica, promette dialogo e flessibilità "all'interno delle norme esistenti e nel rispetto degli impegni presi"."La presenza di un governo pro europeo è molto importante, ho lavorato bene con Giovanni Tria ma è stato un periodo estremamente difficile - ha detto Centeno - I problemi dei mesi scorsi hanno danneggiato molto l'Italia sui mercati e nelle relazioni con i partner della zona euro. È importante avere un approccio europeista in modo da poter affrontare insieme le sfide che ci attendono e per questa ragione sono contento di incontrare la prossima settimana all'Eurogruppo di Helsinki il nuovo ministro Roberto Gualtieri che conosco bene per la sua precedente carica di presidente della commissione economica del Parlamento europeo. Sono certo che il nostro confronto sarà molto fruttuoso".E' "impressionante - ha osservato il presidente dell'Eurogruppo - quanto lo spread sui titoli di Stato italiani sia sceso in così pochi giorni, significa che i mercati hanno accolto positivamente il nuovo governo. L'assetto istituzionale dell'Unione a volte genera attriti ma sappiamo anche che abbiamo abbastanza flessibilità e spazio di manovra nelle regole attuali"."Le norme della zona euro permettono già di attuare le politiche necessarie per rilanciare la crescita. Sono certo che l'Italia individuerà le sue priorità politiche senza spezzare il lavoro con le istituzioni dell'Unione in modo da non compromettere la stabilità. I Paesi con un alto debito come Italia e Portogallo devono mantenere gli impegni altrimenti i tassi salgono rendendo ancora più difficile il lavoro del governo".L'Italia, ha sottolineato Centeno, "deve trovare il giusto bilanciamento tenendo in considerazione il suo alto debito e la necessità di un risanamento del bilancio. D'altra parte l'Italia è in surplus da anni ma ha un problema cronico di crescita: è esattamente su questo aspetto, il rilancio dell'economia, che ci dobbiamo concentrare nella zona euro con politiche favorevoli alla stabilità alla crescita".E ancora, sulla candidatura di Paolo Gentiloni a commissario europeo, Centeno ha detto: "L'esperienza e la maturità di Gentiloni saranno un valore aggiunto per qualsiasi portafoglio dovesse gestire, compreso quello per gli Affari economici".