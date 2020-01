Social Facebook, tra i buoni propositi di Zuckerberg la "nuova governance digitale" Il Ceo si aspetta molto dal ricambio generazionale: "Le istituzioni non fanno ancora abbastanza per affrontare i problemi come cambiamento climatico, istruzione, casa sanità”. Mentre ribadisce che i suoi social, Facebook e Instagram, non devono interferire nel dibattito politico, per esempio vietando la pubblicità mirata



Mark Zuckerberg (archivio)

Condividi

di Celia Guimaraes Il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg, classe 1984, millennial di fatto, si porta avanti e passa direttamente ai buoni propositi per il prossimo decennio. "Invece di sfide annuali cerco di pensare a cosa auguro per il mondo e per la mia vita, da qui al 2030" ha scritto sul suo profilo personale sul social network.E tra le cose importanti mette al primo posto il ricambio generazionale: “Entro la fine del decennio mi aspetto che molte istituzioni saranno guidate da millennial" spiega Zuckerberg - cosa più che probabile, se non altro per questioni anagrafiche. E sarà un cambiamento soprattutto di prospettiva: "Ritengo che oggi molte importanti istituzioni nella nostra società non facciano ancora abbastanza per risolvere i problemi che le generazioni più giovani si trovano ad affrontare, dal cambiamento climatico ai costi dell'istruzione, dalla casa alla sanità”.Zuckerberg ribadisce poi, ancora una volta, mettendolo tra le priorità, l’argomento delle "nuove forme di governance" per le comunità digitali, che tanto fa discutere negli ultimi tempi: "Non ritengo – ha scritto il Ceo - che le società private debbano prendere così tante decisioni importanti che toccano i valori fondamentali della democrazia", precisando che una delle strade da percorre è quella della regolamentazione.Menlo Park ha infatti di recente riaffermato la sua decisione di non voler limitare sui social network del gruppo, Facebook e Instagram, le inserzioni pubblicitarie dal contenuto politico mirate a specifici gruppi di persone e di non censurare la pubblicità politica, anche se basata su elementi non comprovati o distorti. “Mentre Twitter ha scelto di bloccare gli annunci politici e Google ha scelto di limitare il targeting degli annunci politici, scegliamo di aumentare la trasparenza e dare più controllo alle persone quando si tratta di annunci politici”, ha scritto sul blog il Product manager di Facebook, Rob Leathern.“In definitiva, aggiunge Leathern, non pensiamo che le decisioni in merito agli annunci politici debbano essere prese da società private, motivo per cui stiamo sostenendo una regolamentazione applicabile a tutto il settore”, mentre “stiamo collaborando con i responsabili politici nell'Unione europea e altrove per sollecitare la richiesta di regolamentazione. Francamente, crediamo che prima Facebook e altre società saranno soggette a regole democraticamente responsabili su questo, meglio sarà”. E conclude: “In assenza di regolamentazione, Facebook e altre società decidono autonomamente le proprie politiche”.Se Facebook, quindi, insiste sul fatto di non voler controllare i contenuti politici, i suoi critici contestano la concessione ai politici stessi di servirsi di pubblicità anche distorta, che non può essere facilmente monitorata, soprattutto in un anno di importanti scadenze come le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ma Mark Zuckerberg va per la sua strada e, come ha ribadito ripetutamente, "Il discorso politico è importante" e Facebook non intende interferirvi.