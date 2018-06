Viste prime variazioni stagionali di metano Molecole organiche su Marte, forse la vita Il pianeta rosso sembra avere tutti i requisiti per avere ospitato la vita e forse per accoglierla ancora. È quanto si evince da dati inviati a Terra dalla missione Curiosity della Nasa, pubblicati su Science

Su Marte ci sono molecole organiche e il metano nell'atmosfera varia ciclicamente: mai come adesso il pianeta rosso sembra avere tutti i requisiti per avere ospitato la vita e forse per accoglierla ancora. I dati, inviati a Terra dalla missione Curiosity della Nasa, sono pubblicati su Science e non sono ancora la prova della vita, ma indicano una forte probabilità che tre miliardi e mezzo di anni fa su Marte ci fossero i requisiti per ospitarla.Adesso Marte ha tutti i requisiti per la vita: così l'astrobiologa Daniela Billi, dell'università di Roma Tor Vergata ha commentato la scoperta, pubblicata su Science, di molecole organiche e quella di cicli periodici di metano sul pianeta rosso."Aver trovato molecole organiche significa che Marte è più abitabile: queste - ha osservato - sono fra tre requisiti della vita, insieme alla presenza di acqua nel passato del pianeta e alla presenza di una fonte di energia, come quella solare". Quello che secondo l'astrobiologa è particolarmente interessante è la somiglianza delle molecole organiche trovare su Marte dal robot-laboratorio Curiosity della Nasa con quelli che sulla Terra popolano deserti che ricordano da vicino l'ambiente marziano. "I composti trovati su Marte, nelle rocce di Confidence hill, sono compatibili con le stesse analisi condotte nelle rocce rossastre e ossidate del deserto californiano del Mojave".I nuovi dati, ha aggiunto sono "compatibili con composti organici di origine biologia, geologica e meteoritica". Vale a dire che non ci sono ancora elementi per dire se abbiano avuto origine sulla Terra per l'azione di organismi viventi, o se siano di origine chimica o ancora se siano molecole organiche nate nello spazio e portate su Marte da meteoriti."È interessante anche il fatto che le molecole organiche siano state trovare molto vicino alla superficie marziana, in condizioni ostili per la vita: questo - ha aggiunto Billi – fa sperare che la missione europea Exomars, che andrà a prelevare campioni a due metri di profondità, possa avere la possibilità concreta di trovare molecole più complesse di origine biologica".Incoraggiante, infine, anche la scoperta relativa alla presenza ciclica del metano: anche in questo caso "l'origine è tutta da definire".Alle 2 del pomeriggio americano, le 20 in Italia, conferenza stampa alla NASA per presentare i nuovi risultati scientifici delle ricerche fatte da Curiosity su Marte. Il rover sta raccogliendo dati e informazioni sul pianeta dal 2012 e in particolare ha studiato gli strati di roccia di Marte per capire in che modo sia passato da essere un luogo con acqua e caldo in una distesa inospitale e arida di rocce. Secondo la NASA, Curiosity è il miglior rover che ha mai esplorato Marte: è grande come un'auto, ha 10 strumenti scientifici a bordo, 17 telecamere e un laser per vaporizzare le rocce.