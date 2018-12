Robbiate (Lecco) Uccide la madre di 89 anni a sprangate e tenta il suicidio: ricoverato 60enne con problemi psichici A lanciare l'allarme è stata un'addetta dell'assistenza domiciliare che seguiva la famiglia e che alle 10 del mattino ha più volte suonato il campanello senza ricevere risposta

Condividi

Uccide la madre 89enne a sprangate e tenta di togliersi la vita: e' la tragedia familiare consumatasi il giorno di Natale in una casa di Robbiate, in provincia di Lecco.Un 60enne con problemi psichici alle spalle ha aggredito la donna con una spranga e poi con la stessa arma si e' colpito ripetutamente in testa.A lanciare l'allarme è stata un'addetta dell'assistenza domiciliare che seguiva la famiglia e che alle 10 del mattino ha più volte suonato il campanello senza ricevere risposta. I vigili del fuoco, chiamati dai vicini, sono intervenuti e hanno scoperto il corpo della donna nel letto e il figlio 60enne sotto un tavolo, con vistose ferite alla testa.L'uomo e' stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mandic di Merate.