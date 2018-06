Manifestazione Dem Pd. Martina: stop alle divisioni. Organizziamo l'alternativa fuori dal Palazzo La manifestazione è stata organizzata per ribadire il valore della Costituzione. Secondo il segretario reggente del Pd in tanti nel nuovo governo si devono scusare con Mattarella

di Tiziana Di Giovannandrea "Unità, unità!". In questo modo Piazza Santi Apostoli a Roma ha risposto al segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che ha invocato la fine delle divisioni interne al partito, durante l'intervento alla manifestazione organizzata dai Dem per ribadire il valore della Carta costituzionale."Prendiamo tutti questa piazza come l'inizio di una nuova storia, l'inizio di un nuovo impegno", ha detto Martina. "Sono convinto che si possa ripartire da questa piazza, facciamolo tutti insieme e facciamolo con forza. Viva l'Italia".E' iniziata con le note dell'inno di Mameli e la lettura del primo articolo della Costituzione la manifestazione organizzata dal Pd a Roma. Un'altra manifestazione a Milano. Presenti dietro il palco di Santi Apostoli gli ex ministri Marco Minniti, Carlo Calenda, Andrea Orlando e Valeria Fedeli oltre a Benedetto Della Vedova, Gianni Cuperlo, Bruno Tabacci. Assente Matteo Renzi. "Non regaliamo agli altri l'idea che noi si stia nel Palazzo, dobbiamo essere nei quartieri e nelle piazze. Abbiamo imparato la lezione", ha proseguito il segretario reggente del Pd. "Per fare questo lavoro serviamo tutti e dobbiamo anche andare oltre le incomprensioni, gli errori, i litigi che hanno aiutato gli altri e non hanno aiutato noi", ha sottolineato."La promessa che dobbiamo farci guardandoci negli occhi è di esserci anche domani, dopodomani, nei prossimi mesi", ha affermato Martina. "Abbiamo visto piazze importanti mobilitarci oggi, sono passi importanti che ci impegnano con una responsabilità nuova rispetto a quello che è accaduto. Sappiamo che l'Italia è a un passaggio storico che riguarda il suo destino e quello dell'Europa. Prepariamo, organizziamo la riscossa, costruiamo con parole chiare l'alternativa", ha proseguito. "La battaglia per la nuova Europa ci riguarda, bisogna tener alta la bandiera europea, qualcuno ha parlato di uscire dall'Europa"."Buon lavoro per quello che vi attende e non dimenticate le parole con le quali avete giurato" ha poi detto Martina, rivolgendosi al governo appena insediato. "Rivolgiamo un saluto caloroso al presidente Sergio Mattarella. Grazie Mattarella per il rigore e la serietà. Un esempio per tutti. In tanti nel nuovo governo si devono scusare con lui".A Matteo Salvini dice: "Da che parte stai, tra i dazi di Trump e gli operai di Terni? Esci dalle dirette Facebook e vediamo se sei capace di difendere gli interessi di un Paese. La questione democratica è questione sociale, sbaglieremmo noi a non ripartire da lì".