Sicilia Massoneria, loggia segreta a Castelvetrano: 27 arresti Tra indagati ex deputati regionali ed ex sindaco del paese

Francesco Cascio (Lapresse)

Condividi

Operazione contro una loggia massonica segreta a Castelvetrano, il paese natale del boss latitante Matteo Messina Denaro. I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno eseguendo 27 arresti per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia nonché associazione a delinquere segreta.Arrestati anche esponenti politici come l'ex deputato regionale di Fi Giovanni Lo Sciuto, l'ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante e l'ex deputato regionale di Fi Francesco Cascio, ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana.L'operazione è pertanto contro un vasto sistema corruttivo guidato dalla loggia segreta in grado di condizionare la politica. Oltre ai 27 ordini di arresto, altre 10 persone sono indagate a piede libero per numerosi reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia nonché per associazione a delinquere segreta.Tra gli arrestati, come detto, numerosi esponenti politici e istituzionali della provincia di Trapani, tra cui l'ex deputato regionale di Castelvetrano di Forza Italia Giovanni Lo Sciuto, 56 anni, nella scorsa legislatura vicepresidente della Commissione Lavoro e componente dell'Antimafia regionale che avrebbe avuto un ruolo preminente.Ma anche altri politici che insieme a professionisti e massoni avrebbe fatto parte di una vera e propria loggia segreta. Ai domiciliari anche l'ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante e l'ex deputato e assessore regionale Francesco Cascio.Scoperto nell'ambito dell'operazione "Artemisia" un vasto sistema corruttivo negli enti locali, quali il comune di Castelvetrano e l'Inps di Trapani.