​Matera 2019, sindaco De Ruggieri: tappa di un percorso di rinascita Cerimonia di chiusura dell'anno da capitale europea della cultura

Il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri (Ansa)

"Il 2019 è stato un anno importante per la città. Ha rappresentato la tappa finale di un percorso di rinascita avviato negli anni '50 e che ha condotto alla legge di recupero dei Sassi nel 1986, al riconoscimento della città come patrimonio Unesco nel 1993 e, infine, al titolo di Capitale europea della cultura. E' stato però anche l'inizio di una nuova fase della sua vita, quella della maturità, della recuperata autostima sociale e della consapevolezza del ruolo che, attraverso il suo capitale fisso di storia, è riuscita a raggiungere".Lo ha detto il sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, nel corso della cerimonia di chiusura dell'anno da capitale europea della cultura."Nel 2019 si è avuta la saldatura tra un passato, colpevolmente dimenticato per tanti anni, ed un futuro che appariva asfittico. In un luogo unico ed universale, rimasto vivo per più di ottomila anni, la necessità di creare sempre nuova storia è un elemento identitario ineliminabile. Matera ha vissuto il presente come anticipazione del futuro e, nell'anno in cui avrebbe potuto abbandonarsi ai festeggiamenti - ha continuato - ha impostato il suo avvenire lavorando alla creazione di presidi per la produzione culturale, perché è la produzione la caratteristica che distingue le città che vivono di cultura da quelle che si limitano a consumarla senza crearla. Alcuni sono già attivi come la Scuola di Alta formazione per la conservazione del patrimonio culturale, altri, come la sede del Centro sperimentale di cinematografia, contiamo possano esserlo presto. La Cultura è, in altre parole, energia sociale. Matera - ha concluso il sindaco - ha dimenticato la vergogna e si è proposta al mondo come un esempio".