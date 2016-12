Il discorso di fine 2016 Il messaggio di Mattarella agli italiani: il senso di comunità è la forza principale del paese Discorso in diretta tv del presidente della repubblica. Il problema numero uno è il lavoro. La crescita è in ripresa ma è debole

Il secondo messaggio agli italiani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è incentrato sul tema della comunità."Comunità è la forza principale dell'Italia rispetto alle tante difficoltà che abbiamo di fronte", ha detto il Capo dello Stato. Il tessuto sociale del nostro paese è pieno di energie positive. Far crescere la coesione vuol dire renderlo più forte. Essere comunità vuol dire condividere alcuni valori fondamentali.Il presidente Mattarella ricorda le vittime del terrorismo e del terremoto. Ringrazia quanti hanno operato, ammirati dalla comunità internazionale, per aiutare quanti hanno avuto bisogno in questo 2016 che si chiude. Ricorda i due fucilieri di Marina che sono in Italia.Il problema numero uno è il lavoro, specie per i giovani. Le nuove generazioni sono più istruite rispetto alle precedenti, dice il Capo dello Stato. E richiamandosi idealmente alle parole di Papa Francesco espresse oggi, Mattarella dice che quella di lasciare il paese deve essere una scelta libera. Il Capo dello Stato ha rivolto al pontefice i più sinceri auguri, auspicando che il messaggio del Giubileo venga ascoltato nel mondo.Nella società Matterella vede delle ansie diffuse da non sottovalutare. Il terrorismo internazionale di matrice islamica. Altro nemico della convivenza è l'odio come strumento di lotta politica che intossica, con la violenza verbale, la società.Il Web, Internet, è una grande rivoluzione democratica. Strumento che va preservato da chi vorrebbe trasformarlo in un ring permanente.L'Europa, dice il presidente, non deve mostrarsi divisa, e cita il tema dell'immigrazione.A proposito del referendum, dopo il quale si è formato un altro governo, Mattarella ha detto che ha sentito le opinioni di chi avrebbe preferito elezioni subito. Una scelta molto seria, quella di chiamare gli elettori al voto anticipato, ma occorre che vi siano regole elettorali chiare ed adeguate. Tali regole oggi non ci sono. Tutti i partiti e i movimenti in parlamento hanno sottolineato a Mattarella l'esigenza di approvare una nuova legislazione elettorale.Infine il presidente tocca il tema del terremoto. Citando il lavoro di alcuni studenti, rimarca Mattarella il bisogno di solidarietà sentito da tanti dei cittadini colpiti dal sisma dell'Italia centrale. "La solidarietà diventa realtà quando si uniscono le forze per la realizzazione di un sogno comune", è scritto in un disegno. E Mattarella fa suo questo augurio affidando agli italiani il sogno dei bambini per costruire il futuro della nostra Italia.