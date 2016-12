Quirinale Mattarella, backstage del discorso di Fine anno. La prima volta sui social

Condividi

Per la prima volta i filmati del backstage delle prove del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, girati dalla Rai, vengono diffusi dai profili social del Quirinale. Sergio Mattarella, a poche ore dalla diretta tv che porterà il suo augurio nelle case degli italiani, ha provato il discorso di Capodanno, davanti alla figlia Laura e ai consiglieri di sempre.Nuova anche la location: il Belvedere inferiore del Torrino del Quirinale, un salottino con vista mozzafiato sulla Capitale. E le immagini, che solitamente la Rai gira per raccontare la preparazione della diretta, quest'anno sono state postate anche sul canale YouTube della Presidenza della Repubblica.Vestito grigio scuro con gilet, camicia bianca e cravatta blu, il presidente Mattarella ha limato il suo intervento e poi ha provato l'esposizione davanti alla figlia e ai consiglieri per la Stampa Giovanni Grasso, per l'informazione Gianfranco Astori, al direttore della Segreteria generale Simone Guerrini, al consigliere diplomatico Emanuela D'Alessandro, al consigliere parlamentare Daniele Cabras e al segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti.Dopo la prova una breve pausa e alle 20,30 la diretta per il secondo discorso di fine anno del Presidente.