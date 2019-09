Il Capo dello Stato: la scuola levatrice di libertà Mattarella a L'Aquila: rispettare l'impegno per la ricostruzione Il Presidente ed il ministro Fioramonti a L'Aquila per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Le cerimonie danno il via, nel decennale del sisma che ha sconvolto il capoluogo abruzzese, all'anno scolastico 2019/2020

Mattarella a L'Aquila (Foto Quirinale)

