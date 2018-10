"Restano fermi obblighi costituzionali e internazionali" Mattarella firma Dl sicurezza e invia una lettera a Conte

Condividi

"Il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato in data odierna il decreto legge in materia di sicurezza e immigrazione e ha contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte". È quanto si legge in una nota del Quirinale.Nella lettera il capo dello Stato sottolinea che in merito al decreto in esame "avverto l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".