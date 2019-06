Quirinale Mattarella firma il dl sblocca cantieri e il dl Sicurezza bis Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il presidente della Repubblica ha firmato la legge di conversione del decreto legge sblocca cantieri, approvato ieri definitivamente dalla Camera e per il quale si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Lo si apprende da fonti del Quirinale che spiegano che il Capo dello Stato ha firmato anche il decreto legge Sicurezza bis approvato dal Consiglio dei ministri tre giorni fa e che dovrà essere ora inviato alle Camere per iniziare l'iter parlamentare.