La giornata contro le mafie Mattarella: mafia è cancro per la società, la sconfiggeremo Il messaggio del Capo dello Stato: oggi 21 marzo, giorno di primavera, in questo difficile anno è un giorno di speranza che dobbiamo far valere contro chi la speranza vuole sottrarre

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato in occasione della Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. "Oggi, 21 marzo, ricordiamo le donne e gli uomini che hanno pagato con la vita l'impegno coerente contro le mafie, la fedeltà alle istituzioni repubblicane, la libertà di sottrarsi al ricatto criminale e al giogo violento della sopraffazione. Questa Giornata della Memoria è nata nella società civile, tra i giovani che vogliono costruire il loro futuro nella dignità e nella legalità che, sola, può garantire il rispetto e la parità dei diritti delle persone. Il Parlamento, opportunamente, ha poi deciso di dare a questo giorno la solennità di una ricorrenza civile".



Poi richiamando all'emergenza sanitaria che stiamo affrontando il Presidente sottolinea che si "impone, quest'anno, di rimandare il momento in cui si leggeranno, nelle piazze d'Italia, i nomi delle vittime, dei martiri, dei servitori dello Stato che la disumanità mafiosa ha strappato ai loro cari e a tutta la società, ma quei nomi, tutti i nomi, sono impressi nella nostra storia e nulla potrà cancellarli. Il ricordo si lega a un impegno civile: quelle testimonianze, quegli esempi indicano un percorso di civiltà. Le mafie cambiano le forme, i campi di azione, le strategie criminali. Si insinuano nelle attività economiche e creano nuove zone grigie di corruzione e complicità. Sono un cancro per la società e un grave impedimento allo sviluppo. Occorre vigilanza, e la consapevolezza deve farsi cultura".



E riferendosi a questi giorni difficili in Italia Mattarella conclude così: "Occasioni come queste ci aiutano a riflettere insieme. Sconfiggeremo ed estirperemo le mafie. Con l'azione delle istituzioni, con la coesione delle comunità, con il protagonismo dei cittadini. Il 21 marzo, giorno di primavera, anche in questo difficile anno è un giorno di speranza che dobbiamo far valere contro chi la speranza vuole sottrarre".