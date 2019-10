Intervento al Forum Ispi 'The Future of Multilateralism' a Milano Mattarella: "Un'Europa più solida e coesa sarebbe partner più affidabile" Il forum sul futuro del multilateralismo ha offerto al capo dello Stato l'occasione per evidenziare alcune criticità del sistema europeo: dagli interessi elettorali del momento alla poca coesione e solidità commerciale e all'obbligo di collaborazione tra stati per combattere cambiamenti climatici, fenomeni migratori e terrorismo. Il monito a stemperare le tensioni sui dazi

"Mentre aumentano le esigenze di governance globale vengono messi in discussione i mezzi che permettono di soddisfarle. Le istituzioni multilaterali riflettono inevitabilmente, d'altra parte, gli equilibri reali del momento e il prevalere, nei singoli Stati, di orientamenti e di interessi dominanti, talvolta per via elettorale". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al forum Ispi'The Future of Multilateralism' a Palazzo Clerici a Milano. Mattarella è stato accolto, tra gli altri, dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dal sindaco Giuseppe Sala e dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. A fare gli onori di casa il presidente dell'Ispi, Giampiero Massolo. Per il capo dello Stato è stata l'occasione per puntualizzare alcune idee su globalizzazione, Europa e guerra dei dazi."La globalizzazione si afferma come fenomeno di ardua gestione, sospinta da una digitalizzazione che accelera, in ogni settore della società e del sapere umano, la condivisione di processi, notizie, idee, comportamenti". Come spiega Mattarella "Rilevanti perplessità nascono dalla circostanza che la globalizzazione, mentre ha sensibilmente migliorato le condizioni di vita in larga parte del globo, ha generato tensioni e disuguaglianze pronunciate nei Paesi a economia matura: l'insufficienza dell'azione delle istituzioni economico-finanziarie multilaterali, nella gestione di queste conseguenze, ha generato una diffusa disaffezione delle popolazioni interessate verso questi stessi organismi, Unione Europea compresa"."E' di tutta evidenza - conclude Mattarella - che il multilateralismo non è colpevole degli effetti negativi della globalizzazione, quanto, piuttosto, ne e' un rimedio, per indicare e raggiungere, insieme, regole e obiettivi comuni per rimuoverli"."Contribuire a un diverso equilibrio internazionale passa anche dal sostegno alla domanda, stemperando le tensioni che si addensano sui rapporti commerciali, le cui conseguenze in termini di contrasti doganali sarebbero negative per tutti" ha detto ancora il presidente della Repubblica. "L'Europa è fortemente dipendente dal buon funzionamento dei mercati internazionali, dalla sua capacità di esportazione e dalla presenza di economie aperte alla importazione. Principale blocco commerciale al mondo, l'Unione Europea deve saper perseguire partnership positive, equilibrate, mutualmente vantaggiose, nella consapevolezza che un assetto basato esclusivamente su una generale vocazione di tutti i Paesi alla mera esportazione di beni e servizi porterebbe alla competizione di tutti contro tutti, in un rincorrersi di protezionismo e guerre commerciali", ha aggiunto.Secondo Mattarella "Il progresso nelle tecnologie della comunicazione, i social media, le minacce "asimmetriche", la crescita di nuovi attori geopolitici e di attori globali non statuali, il terrorismo, i fenomeni di radicalizzazione presenti nelle società, così come la preoccupante accelerazione nei cambiamenti climatici, responsabili per quota parte dei fenomeni migratori, rappresentano potenti fattori di cambiamento o di potenziale instabilità e allarme ai quali anche il mondo delle relazioni fra Stati si deve adeguare. La collaborazione tra stati riduce la conflittualità, aumentando le possibilità di composizione degli interessi nazionali"."Il gioco non è più a somma zero, secondo la logica in base alla quale per vincere occorreva che qualcun altro perdesse". Per il capo dello Stato , "così come eguaglianza, solidarietà e rispetto devono prevalere nei rapporti interni a una comunità, allo stesso modo questi criteri devono trovare applicazione nella vicenda internazionale. Pace e giustizia divengono, dunque, doveri degli Stati nei rapporti internazionali. Lo Stato nella sua azione, all'interno dei propri confini, è vincolato da principi di salvaguardia e osservanza dei diritti dei cittadini. Dai fondatori dell'Unione europea può proprio venire, invece, quello slancio al cambiamento, all'adattamento, frutto di nuove condizioni nel contesto internazionale"."Quello di cui avremmo necessità, e il nuovo ciclo che si apre a Bruxelles rappresenta su questo piano un'opportunità da cogliere, è un disegno di più ampio respiro che consenta di porre mano alle debolezze strutturali dell'Unione per attenuarne gradualmente la portata. Nessun Paese europeo può incidere così profondamente sulla realtà internazionale da poterne condizionare durevolmente il corso. Una risposta più credibile e concreta potrebbe invece venire dal soggetto che gli europei hanno insieme creato: l'Unione. L'Unione ha tutte le potenzialità per infondere linfa vitale al multilateralismo, perché di questo metodo vive giornalmente. Se riuscirà, quindi, a darsi maggiore coesione, non potrà che essere una potenza multilaterale in grado di far sentire, al più alto livello, una voce frutto di una riflessione plurale che trova radicamento in quei valori civili e politici che ne rappresentano il frutto migliore"."Oggi, ancora di più, la voce dell'Europa a favore dei diritti della persona e delle minoranze, il suo impegno per la pace e la democrazia, possono fare la differenza in un mondo percorso da tentazioni di ritorno a un passato conflittuale e di costruzione di nuovi muri". Proprio un'Europa capace di poter giocare questo ruolo, suona come garanzia per incanalare tensioni e contrapposizioni verso soluzioni pacifiche e proficue per tutti gli attori", ha sottolineato Mattarella."L'Unione europea va dotata urgentemente di autonomi strumenti di politica economica e fiscale e non soltanto in funzione anticiclica ma anche, e direi soprattutto, allo scopo di permettere all'Europa di rimanere al passo con le grandi realtà economiche di oggi" ha affermato quindi Mattarella. "Senza un consistente flusso di investimenti in ricerca, sviluppo e formazione, in ammodernamento delle infrastrutture fisiche e informatiche o per contrastare il cambiamento climatico l'Unione, tra l'altro, non potrà mai aspirare a far parte del ristretto club dei grandi attori internazionali e rinunzierebbe a fornire sulla scena mondiale, da protagonista, il contributo dei suoi valori e della sua visione". Nessuna azienda europea, ricorda il presidente della Repubblica, compare oggi fra le maggiori a livello mondiale e nessuna delle big tecnologiche proviene dal continente europeo."Un'Europa più solida e più coesa, diverrebbe un partner internazionale più credibile. Si affermerebbe - come architetto esperto per il cantiere del nuovo multilateralismo, portando in dote una esperienza di valore: la applicazione con successo del criterio della sussidiarietà istituzionale" ha infine sottolineato Mattarella. "Un partner che, per la sua stessa natura di soggetto che raccoglie e valorizza la ricchezza delle sue diverse componenti, vede nel dialogo, nella composizione programmatica degli interessi, il metodo principe non solo per affrontare i grandi nodi delle relazioni internazionali, ma per sviluppare nella convivenza e nella cooperazione il futuro dell'umanità".