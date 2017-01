​Mattarella: migranti minorenni e soli interrogano nostre coscienze "Fenomeno mette in discussione valori fondanti società"

"Il numero dei 'migranti minorenni, vulnerabili e senza voce', giunti nelle nostre regioni, è in crescita, così come è in aumento il numero dei bambini che approda in Italia senza i genitori. Si tratta di una realtà che interroga le coscienze di ciascuno e l'intera società. In discussione sono, infatti, valori fondanti della civiltà perché nei diritti e nelle opportunità dei più giovani si specchia il grado di umanità, di libertà, di coesione dell'intera comunità".Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio al direttore generale della Fondazione Migrantes, monsignor Gian Carlo Perego, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato."L'integrazione degli immigrati, a partire proprio dai più giovani, che ci guardano con maggiore speranza - ha proseguito Mattarella - costituisce una opportunità per loro e per noi, e questa può produrre i risultati migliori se c'è rispetto della legalità e se l'Ue diventa capace di corresponsabilità nel programmare le politiche e nel suddividere impegni e oneri"."E' questa una sfida che riguarda le persone come le comunità intermedie, le forze sociali, le istituzioni, per sconfiggere le paure e offrire ai giovani, a tutti i giovani, qualunque sia il colore della loro pelle, gli strumenti per diventare protagonisti e costruttori di un mondo sostenibile e più giusto" ha concluso il Capo dello Stato.