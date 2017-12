Al Quirinale Gentiloni, Grasso e Boldrini a colloquio con il presidente della repubblica Mattarella Terminati i colloqui Mattarella dovrebbe sciogliere le Camere

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto colloqui con il presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni, al Quirinale. Poi con il presidente del Senato, Piero Grasso. Ed infine ha ricevuto la presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.Chiuso questo passaggio istituzionale ci sarà la firma del decreto di scioglimento delle Camere da parte di Mattarella che dovrà essere controfirmato dal premier Paolo Gentiloni.Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dopo l'incontro con Mattarella è rientrato a Palazzo Chigi. Il premier aveva lasciato la presidenza del Consiglio poco prima delle 15. Alle 18.30 Gentiloni presiederà il Consiglio dei Ministri.L'Italia "non si mette in pausa" e il governo "non tira i remi in barca". Con una doppia metafora il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha confermato - nella conferenza di fine anno - che la legislatura è volta al termine, ma il premier è lui fino al governo successivo e il Paese, nel frattempo, non si fermerà.Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "spetta il ruolo di regia", ma fino alle prossime elezioni il Governo "non tirerà a campare" e governerà "nei limiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi", ha detto Paolo Gentiloni.