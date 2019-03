Alfieri della Repubblica Mattarella: solidarietà è impalcatura della convivenza

"Avete dimostrato che la solidarietà è l'impalcatura della convivenza. Nulla regge senza impalcatura, la nostra società, il nostro vivere insieme non resterebbe in piedi senza la solidarietà. Voi l'avete praticata e dimostrata".Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri della Repubblica."Aiutare gli altri, chi è in difficoltà -ha detto ancora il Capo dello Stato - fa vivere meglio se stessi e la comunità in cui si è inseriti, è la normalità. Ogni persona è irripetibile, ma tutte le risorse individuali confluiscono nella vita in comune, nella convivenza. E importante far capire che questa è la regola della vita, la normalità che dovrebbe essere sempre praticata da tutti".