Messaggio del Capo dello Stato Mattarella: Tricolore testimone identità, pace e cooperazione fra le genti Oggi è il 222esimo anniversario del Tricolore, simbolo della Patria

"Nel Tricolore gli italiani hanno sempre visto riflettersi la loro storia comune. La bandiera è un testimone che viene passato di generazione in generazione per riaffermare i valori della nostra identità in un contesto internazionale che ci vede, raccolti nella comune casa europea, fermi sostenitori della pace e della cooperazione fra le genti".È un passaggio della dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza per la quale "si celebra oggi il 222esimo anniversario del Tricolore, simbolo della Patria"."Da Reggio Emilia - riprende Mattarella - la nostra bandiera è stata il testimone di tutti gli avvenimenti che hanno segnato il Risorgimento e la conquista dell'Unità d'Italia, sino alla Repubblica. Un cammino distinto da momenti di grande entusiasmo e anche da terribili sofferenze, superate con la tenacia, la caparbietà e l'eroismo di un popolo che non ha mai rinunciato a voler dare ai propri figli - sottolinea - un futuro migliore"."Al Tricolore guardano con rispetto, animati da sentimenti di onore e lealtà, tutti gli italiani che, in esso e nella Costituzione, si riconoscono concittadini. Viva il Tricolore, viva la Repubblica", conclude il Capo dello Stato.