Prova doppia di maturità. Da Tacito e Plutarco. Poi il selfie, il condensatore, lo sbarco sulla luna

Seconda giornata degli esami di Maturità con il debutto della prova doppia. Al Classico, con latino e greco, arrivano Tacito e Plutarco, mentre per le Scienze umane si lavora sulla Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana e don Lorenzo Milani.Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo, mentre per l'indirizzo audiovisivo e multimediale è proposta La luna e l'anniversario dello sbarco del 1969. Ad economia aziendale si affrontano i rischi del business, allo scientifico studi di funzione e un problema su un condensatoreAnche oggi divieto tassativo di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica, pena l'esclusione dall'esame. Ieri tra i protagonisti delle tracce dei temi di italiano Ungaretti, Sciascia, il generale Dalla Chiesa e il ciclista Bartali; ma uno studente su tre ha scelto 'L'illusione della conoscenza'.Disagi e ritardi stamane all'Itt Leonardo Da Vinci di Foggia in occasione della seconda prova scritta dell'Esame di Maturità, secondo quanto rende noto la community ScuolaZoo. Il Ministero dell'Istruzione precisa che la scuola aveva inserito un codice errato con riferimento all'indirizzo di studi, errore di cui la commissione si è accorta stamattina. La struttura tecnica degli esami - fa sapere il Miur - sta supportando l'Istituto e inviando il plico corrispondente all'indirizzo di studi. I ragazzi sono comunque entrati a scuola e i problemi sono stati risolti.