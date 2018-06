L'esame Maturità, il giorno del "quizzone": 500mila studenti affrontano la terza prova scritta Elaborata dalla commissione d'esame che decide quali materie inserire e la modalità di svolgimento, la prova è prorogata di due giorni nelle scuole sede di seggio. Ma dall'anno prossimo - salvo sorprese - si cambia. L'esame sarà composto da due prove scritte, più l'orale

Maturità, oggi è il giorno del quizzone. La terza prova scritta ha lo scopo di verificare il grado di preparazione sulle materie dell'ultimo anno di superiori. Elaborata dalla commissione d'esame che decide quali materie inserire e la modalità di svolgimento, la prova è prorogata di due giorni nelle scuole sede di seggio. Ma dall'anno prossimo - salvo sorprese - si cambia. L'esame sarà composto da due prove scritte, più l'orale.Dal 2019 si cambia: finiscono gli esami 'vecchia maniera', e se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto, le prove saranno tre in tutto (due scritti, italiano e prova d'indirizzo, piu' l'orale). Il quiz, come spiega il sito Skuola.net, e' nato con lo scopo di verificare il grado di conoscenze acquisite dagli studenti nelle varie materie svolte durante l'ultimo anno delle superiori. Ha carattere multidisciplinare ed e' elaborato dalla commissione d'esame, che anche quest'anno ha scelto la tipologia di prova e gli argomenti in base allo specifico percorso di studi e secondo le informazioni contenute nel Documento di Classe, compilato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio.I professori interni e i commissari esterni decidono quali materie inserire, la modalita' di svolgimento e la durata della prova. Il voto massimo e' di 15 punti, con la sufficienza fissata a 10. In questi anni gli studenti hanno spesso cercato stratagemmi per evitare l'effetto sorpresa sui contenuti del quiz (in teoria non dovrebbero conoscere, fino al giorno d'esame, le materie contenute nello scritto) e per cercare di "azzeccare" piu' risposte possibile. Non e' un caso che, nel 2017, la terza prova e' stata la piu' copiata dei tre scritti, secondo un sondaggio di Skuola.net. Circa il 32% degli studenti intervistati (su un campione di 1.000 maturandi) dodici mesi fa aveva ammesso "la sbirciatina". In seconda prova il dato si era fermato al 30%, nella prova d'italiano al 22%.Per gli esami orali data e calendario saranno decisi da ciascuna scuola. Si procederà come di consueto in ordine alfabetico partendo dalla lettera sorteggiata nel corso della prima prova.