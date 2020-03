SALUTE

Sanità in prima linea nella lotta al coronavirus Coronavirus, morti altri tre medici dopo il contagio Fnomceo: salgono in tutto a 10 le vittime tra chi cura i pazienti in corsia

Coronavirus, morto segretario dei medici di famiglia a Lodi Condividi Altri tre medici sono deceduti a causa del nuovo coronavirus. Salgono cosi' a 10 rispetto a ieri le vittime di chi cura i pazienti in corsia. Lo si apprende dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (fnomceo) che si occupa dei decessi accertati tra i camici bianchi. I tre medici venuti a mancare sono Luigi Ablondi, ex direttore generale dell'ospedale di Crema; Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona, e Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo. Si allunga dunque la lista dei lutti, rileva la Fnomceo.



