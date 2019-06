Pochi specialisti, in Molise potrebbero arrivare i medici militari Un problema, quello relativo alla cronica mancanza di personale medico e infermieristico, che già da mercoledì porterà "alla chiusura dei reparti di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Isernia e Termoli, poi a seguire le altre specialità con la chiusura di altri reparti"

Condividi

Il Molise potrebbe ricorrere all'utilizzo di medici militari in corsia per evitare la chiusura di alcuni reparti. Un'idea della struttura commissariale guidata dall'ex generale della Finanza, Angelo Giustini e dalla sub commissaria Ida Grossi, che oggi sarà al vaglio del ministero della Salute e di quello della Difesa. Si tratterebbe di medici militari in "ausiliaria" (specialisti) da impiegare negli ospedali del Molise, in regime di commissariamento della sanità da dodici anni, per almeno 5 mesi. "Mancano ortopedici, chirurghi, ginecologi, anestesisti e infermieri, e con l'arrivo dell'estate la situazione non può che peggiorare - è il grido d'allarme lanciato dal commissario ad acta della sanità molisana, Angelo Giustini -. L'evidente contrazione di risorse mette sempre più a rischio il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza".Un problema, quello relativo alla cronica mancanza di personale medico e infermieristico, che già da mercoledì porterà "alla chiusura dei reparti di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Isernia e Termoli, poi a seguire le altre specialità con la chiusura di altri reparti". Medici militari nelle strutture molisane dunque per almeno cinque mesi. "Il tempo necessario - afferma Giustini - affinche' il decreto Calabria possa essere definitivamente approvato, piu' il tempo per espletare i concorsi consentendo di superare questo agonico stallo nella governance del Servizio Sanitario Regionale e del diritto all'equita' e universalita' di accesso dei cittadini". Nell'ultima riunione di gabinetto al ministero della Difesa con il colonnello Antonello Arabia, spiega Giustini, "abbiamo posto in essere le soluzioni urgenti e concrete di aiuto per il Molise. Il dicastero ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanita' militare, che possono essere selezionati e impiegati in quella civile".