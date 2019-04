Salute Un medico in tutte le scuole, è l'idea lanciata dal ministro Grillo Per confronto su temi da bullismo a sesso, alcol e fumo

Un medico in ogni scuola a partire da quelle dell'infanzia per aiutare e sostenere bambini e ragazzi su "temi delicati" come quelli sessuali, il bullismo, disturbi della sfera psichica, fumo ed alcol, oppure per "la prevenzione e l'individuazione di malattie precoci".È l'idea lanciata dal ministro della Salute, Giulia Grillo, in occasione di un convegno dell'Inps sulla tutela e l'assistenza dei minori. Grillo ha spiegato che in passato la figura "del medico scolastico esisteva ma poi è stata eliminata" e, ha sottolineato, "potrebbe essere molto utile" ripristinarla.Si tratta di un progetto a cui il ministro sta riflettendo e per vederlo realizzato servirà ancora del tempo. "Un pò di tempo di studio ci vuole - ha riferito Grillo - ma potrebbe anche essere non troppo". "Potrebbe diventare un pezzo della legge quadro per l'infanzia, potrebbe anche essere una delega. È un tema molto grosso, ha bisogno di un contributo da parte del Parlamento e un confronto approfondito".Tra gli altri temi citati dal ministro che potrebbero aver bisogno di una figura professionale a scuola che potrebbe anche essere un medico pediatra nella prima infanzia e uno psicologo successivamente, Grillo ha citato anche "la dipendenza dai telefonini, le sostanze stupefacenti perché - ha detto - purtroppo i ragazzi ne vengono a contatto in mille modi. Anche sul tema della sessualità è importante il confronto con gli esperti, oppure anche per avere anamnesi precosi per quanto riguarda le malattine nei bambini. Non possiamo pensare che i genitori possano affrontare tutto da soli"."L'ideale - ha spiegato Grillo - sarebbe avere una figura in tutte le tappe che potrebbe essere strutturata in modo diverso a seconda dei diversi periodi della vita del bambino. Sto iniziando a studiare, la figura ad esempio all'infanzia potrebbe essere il pediatra, mentre nel periodo successivo una figura anche con competenze psicologiche, o la possibilità di altre figure che si alternano. È un tema delicato perché devono essere tutte persone qualificate. Io ci sto lavorando, ho cominciato da poco. Il tema è la presa in carico delle fasce fragili, si parla sempre di anziani e non capisco perché non si parla dei giovani o dai giovanissimi". L'operazione sarebbe costosa, ma "sempre meno - ha garantito il ministro - di curare successivamente dipendenze ad esempio da alcol o malattie diagnosticate in ritardo". "Anche sui vaccini - ha concluso - potrebbe aiutare, offrendo l'occasione di vaccinazione".