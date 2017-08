Soccorsi ai migranti Mediterraneo, la nave C-Star in avaria rifiuta il soccorso della Ong Sea Eye

Condividi

L'imbarcazione della Ong Sea-Eye è stata contattata dal Centro di Coordinamento Marittimo di Soccorso (Mrcc) per fornire aiuto alla C-Star, la nave dell'organizzazione di estrema destra "Generazione Identitaria" che vuole ostacolare le Ong che soccorrono i migranti nel Mar Mediterraneo. La C-Star, infatti, aveva subito un'avaria. Su Twitter, però, la Sea-Eye ha spiegato che "l'equipaggio della C-Star ha rifiutato ogni aiuto".Con una successiva serie di tweet la Ong ha ricostruito l'episodio: "Questa mattina l'equipaggio è stato contattato da Eunavfor Med che ci ha informato delle difficoltà della nave di Defend Europe ('Generazione Identitarià, ndr). La nave aveva infatti inviato un cosiddetto messaggio di 'Pan-Pan' e chiesto aiuto al Mrcc. Essendo la #SeaEye la nave più vicina alla #CStar ci è stato chiesto di intervenire. Contattati via radio, gli identitari hanno rifiutato ogni aiuto. La #SeaEye è quindi tornata in zona Sar (Ricerca e soccorso, ndr) su indicazione del Mrcc".