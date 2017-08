Mediterraneo. La nave C-star in avaria, soccorsa da Ong Sea Eye

C-Star (ansa)

Condividi

++La Sea-Eye é stata contattata dal MRCC per fornire aiuto alla #CStar. L'equipaggio si sta quindi dirigendo verso la nave di DefendEurope++ pic.twitter.com/rE33q0GXrb — Sea-Eye It (@SeaEye_It) 11 agosto 2017

La nave anti migranti di Defend Europe ha avuto un'avaria al motore in acque internazionali tra la Tunisia e la Libia e verso di lei sta facendo rotta un'imbarcazione delle Ong impegnate nel soccorso ai migranti. È stata la stessa Ong Sea Eye a rendere noto l'episodio. "Siamo stati contattati dal Mrcc (il Centro di coordinamento dei soccorsi) per fornire aiuto alla #Cstar - ha scritto in un tweet - l'equipaggio si sta dirigendo verso la nave". Secondo Defend Europe "il problema sta per essere risolto".Secondo quanto si apprende, la segnalazione del problema della C Star è stata raccolta da una delle navi inserite nel dispositivo Eunavformed, la missione europea al largo della Libia. Questa, a sua volta, ha avvisato il centro di coordinamento dei soccorsi che ha dirottato la Sea Eye verso la nave anti migranti.Le difficoltà sono state confermate dalla stessa Defend Europe. "La C-Star - scrive l'organizzazione - è incorsa in un problema tecnico di lieve entità durante la notte. Al fine di risolverlo prima che la nave entrasse in zona Sar e navigasse in prossimità di altre imbarcazioni, il motore principale si è spento". Questo, prosegue "comporta che per il regolamento internazionale per prevenire abbordi in mare (Colreg), l'imbarcazione è considerata 'senza comando', e ciò è stato comunicato alle navi in prossimità, conformemente al regolamento". Il problema, conclude Defend Europe, "sta per essere risolto".