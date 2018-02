La First Lady Melania Trump licenzia l’amica consigliera per gli eventi Stephanie Winston Wolkoff con la sua società aveva ricevuto dalla Casa Bianca 26 milioni di dollari per organizzare gli eventi inaugurali del mandato di Donald

La first lady statunitense, Melania Trump, ha licenziato la sua consigliera e amica Stephanie Winston Wolkoff, la cui società è stata pagata 26 milioni di dollari per l'organizzazione degli eventi legati all'inaugurazione del mandato presidenziale di Donald Trump. Il contratto è stato rescisso la scorsa settimana, secondo quanto riportare dal New York Times: Wolkoff lavorava come consigliera non pagata della first lady. Melania avrebbe però scoperto dai quotidiani che WIS Media Partners, creata dalla consigliera per l'organizzazione degli eventi, ha ricevuto 26 milioni di dollari mentre Wolkoff avrebbe poi ricevuto personalmente 1,62 milioni di dollari dal comitato per l'inaugurazione, secondo una fonte quotidiano newyorchese.I Trump avrebbero manifestato il loro disappunto, decidendo quindi di chiudere i rapporti con Wolkoff. Il comitato per l'inaugurazione raccolse la cifra record di 107 milioni di dollari per organizzare gli eventi legati all'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Tom Barrack, il presidente del comitato, promise di essere parsimonioso e che il denaro rimasto sarebbe stato donato in beneficenza. Diversi media avevano parlato in passato di decine di milioni finite in beneficenza, ma alla fine sono stati donati solo tre milioni di dollari per affrontare l'emergenza legata agli uragani e 1,75 milioni a gruppi coinvolti nella manutenzione e decorazione della Casa Bianca e della residenza del vicepresidente Mike Pence.