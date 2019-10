Russiagate: "Vicenda che indigna" Meloni: "Il leader del centrodestra sarà chi prende più voti" "Dobbiamo fare una legge elettorale che dica chi arriva prima governa. Questo è un modo per combattere i ribaltoni, gli inciuci, i giochi di palazzo che la fanno da padroni", spiega la leader di Fratelli d'Italia

Salvini è il leader del partito che all'interno della coalizione prende il maggior numero di voti. noi abbiamo sempre fatto le primarie. quello che prende più voti è leader del centrodestra. Salvini l'ultima volta ha vinto. prossima volta vediamo chi vince #meloni #mezzorainpiu pic.twitter.com/aTOpj7zhNh — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) 20 ottobre 2019

"Salvini è il leader del partito che all'interno della coalizione prende il maggior numero di voti, il più suffragato all'interno della coalizione di centrodestra. Quando andremo a votare chi farà il premier il giorno dopo che vinciamo sarà quello che avrà preso più voti. Oggi è Salvini". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Inmezz'ora in più' su Raitre. Meloni poi prosegue: "Dobbiamo fare una legge elettorale che dica chi arriva prima governa. Questo è un modo per combattere i ribaltoni, gli inciuci, i giochi di palazzo che la fanno da padroni"."Gli elettori di sinistra votano per noi, perchè noi abbiamo fatto le battaglie sociali" - dice ancora Meloni -Piazza San Giovanni è un termometro (riferendosi alla manifestazione del centrodestra ieri a Roma), la piazza che riempiva la sinistra ora la riempie la destra"."Sono indignata perchè complessivamente tutta questa vicenda è uno spaccato drammatico della nostra sovranità", ha detto il Presidente di Fratelli d'Italia commentando il cosiddetto Russiagate alla vigilia dell'audizione al Copasir del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."A Conte - ha aggiunto ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre- viene contestato di aver consentito ad un ministro di uno Stato straniero di parlare direttamente con i nostri Servizi segreti invece di parlare con il suo omologo, che è una cosa che non accade in nessuna parte al mondo. Ma ancora prima la ragione per la quale questo ministro è andato a parlare con i nostri Servizi segreti è che deve verificare se sia vero che quando c'era Renzi al governo, Renzi avrebbe aiutato Obama a creare prove tra virgolette false contro Trump. Quindi l'Italia piegata come se fosse davvero una colonia agli interessi di una nazione straniera".